ФБР проверяет бойцов Нацгвардии на благонадежность

Федеральное бюро расследований США проводит дополнительные проверки на благонадежность военнослужащих из Национальной гвардии. Как передает агентство AP, спецслужбы опасаются, что кто-либо из привлеченных для обеспечения безопасности в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена будет представлять угрозу для нового главы государства или высоких гостей.

Как заявил министр обороны Райан Маккарти, военное командование учло такую возможность и находится начеку. По его словам, проверки бойцов Нацгвардии, задействованных в операции, проводятся уже по второму или третьему разу. "Нам необходимо задействовать все механизмы для тщательной проверки тех мужчин и женщин, которые будут заниматься подобными операциями", - заявил Маккарти.

Речь идет о сравнении сведений о военнослужащих с теми, что имеются в различных базах данных, например, со списком лиц, связанных с террористами или выражавших экстремистские взгляды. Как утверждает Маккарти, пока никаких угроз не выявлено.

Стоит отметить, что 20 января в Вашингтоне службу будут нести порядка 25 тысяч представителей Национальной гвардии США, они прибудут со всех концов страны, из всех 50 штатов.

В преддверии инаугурации нацгвардейцы практически поселились в Капитолии. Значительная часть центра Вашингтона, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен.