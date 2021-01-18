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18.01.2021 07:52
Рубрика: Экономика

Где в 2021 году деньги могут заработать по-максимуму

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опубликованы советы по выгодному инвестированию свободных средств в наступившем году. Финансовый советник Анна Харченко заявила, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность. Тогда у инвестора появляется шанс обогнать инфляцию и заработать.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году

В частности, специалист посоветовала обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, сообщает агентство "Прайм". По словам Харченко, доходность размещенных там средств может обогнать депозиты более чем в два раза. Таким образом, по мнению советника, можно получить 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу. В результате "даже с учетом самой консервативной доходности, такой как у ОФЗ (облигации федерального займа), получится больше 17%", - отметила она.

Анна Харченко также посоветовала рассмотреть акции российских компаний, уровень дивидендной доходности которых на отечественном рынке - один из самых высоких в мире. Но финансист также считает, что в наступившем году могут повысить дивиденды и некоторые американские компании - например из сектора "зеленых технологий", которому при новом лидере страны предсказывают ощутимый рост.

Другой специалист - доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль ранее заявила, что в 2021 году, чтобы сохранить и увеличить сбережения наиболее надежными будут вложения в валюту или недвижимость. Но не нужно также забывать о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах.

Экономика Финансы

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