Глава Samsung Electronics приговорен к 2,5 года тюрьмы за коррупцию

Вице-президент и де-факто руководитель крупнейшей южнокорейской компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ен вновь признан замешанным в коррупционном скандале вокруг экс-президента страны Пак Кын Хе и ее подруги Чхве Сун Силь. Он приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. Как отмечают эксперты, данное решение суда может стать знаковым для истории борьбы Южной Кореи с коррупцией и взяточничеством, тогда как экономисты и представители бизнеса беспокоятся о негативном влиянии на всю экономику Южной Кореи.

Вице-президенту Samsung Electronics 52-летнему Ли Чжэ Ену не привыкать к судебным баталиям. Он сразу же оказался в центре скандала вокруг экс-президента страны Пак Кын Хе и ее подруги Чхве Сун Силь, которых обвинили в паре десятков преступлений, включая коррупцию, злоупотребление полномочиями, вмешательство в выборы и прочее. Однако если Пак, которую досрочно сняли с поста президента, и Чхве уже получили примерно по паре десятков лет тюрьмы и огромные штрафы, то вице-президенту Samsung Electronics Ли Чжэ Ену до сих пор удавалось оставаться на свободе.

Суды уже три раза выносили решения по поводу его возможного участия в коррупционных схемах, где Ли, как утверждало обвинение, в различных формах передавал взятки Чхве и Пак в обмен на помощь в получении прав на управление концерном Samsung. В 2017 году Ли был приговорен к пяти годам тюрьмы, но подал апелляцию, и уже на следующий год приговор был заменен на условный срок. Но прокуратура Кореи не сдавалась. В 2019 году Верховный суд Кореи в ходе очередных слушаний пришел к выводу, что Ли передавал взятки на общую сумму 8,6 миллиарда вон (около 8 миллионов долларов) и дал указание пересмотреть дело.

В понедельник Верховный суд Сеула вновь рассмотрел все обстоятельства дела и пришел к выводу, что Ли действительно был замешан в коррупционных схемах, приговорив его к двум с половиной годам тюремного заключения. Вице-президент Samsung Electronics был взят под стражу в зале суда.

АдвЕкаты Ли Чжэ Ена, скорее всего, подадут апелляцию на это решение, а потому окончательного и бесповоротного вердикта еще придется подождать. Однако очень высока вероятность, что на этот раз Ли действительно "сядет", так как именно Верховный суд Кореи, который будет рассматривать апелляцию, и решил, что Ли передавал взятки и дал указание провести новое судебное разбирательство, вылившееся в итоге в реальный тюремный срок.

Всю эту тяжбу вокруг Ли Чжэ Ена уже давно называют "процессом века". Значение процесса куда больше, чем простая отправка за решетку главы крупного южнокорейского концерна. Дело в том, что Южная Корея уже давно прославилась на весь мир своим размахом и бескомпромиссностью по отношению к самым влиятельным фигурам, которые были заподозрены в нарушении закона. В Корее отправлялись за решетку почти все влиятельные лица, неприкасаемых почти не было: несколько бывших президентов страны, премьер-министры, судьи, прокуроры, генералы, депутаты, самые влиятельные духовные лидеры и прочие фигуры. Главы почти всех крупнейших южнокорейских концернов побывали в тюрьмах.

Но слово "почти" использовали до сих пор именно из-за Samsung. Эту компанию называют в Корее "республикой Samsung" за ее влияние и закрытость, это своего рода государство в государстве. Samsung Electronics является крупнейшей компанией Южной Кореи, это символ технологической мощи и инноваций всей страны, прибыли концерна исчисляются десятками миллиардов долларов, а его популярность просто зашкаливает.

Трудно сказать, по причине этого влияния или нет, но глава Samsung в отличие от коллег, руководителей других конгломератов, а также официальных лиц, так ни разу и не был приговорен к реальному тюремному сроку. Это касалось и недавно скончавшегося Ли Гон Хи, который вывел Samsung Electronics из лиги просто корейских компаний в ранг действительно могущественной транснациональной корпорации. Его сын, Ли Чжэ Ен, который сменил отца на посту лидера корпорации, аналогично, получив пять лет тюрьмы в 2017 году, уже через год смог заменить срок на условный.

Однако время исключений для "Республики Samsung" , судя по всему, подходит к концу. Ли, который собирался вскоре официально получить пост президента корпорации, снова оказался в тюрьме, и перспективы на пересмотр вердикта не самые лучшие.

Впрочем, влияние Samsung на корейскую экономику, общество и страну слишком велико, чтобы его можно было игнорировать. И хотя юристы считают, что Верховный суд Кореи скорее всего утвердил приговор, сделав его окончательным, нельзя исключать и обратного.

На фоне ликующих борцов с коррупцией, представителей некоторых общественных организаций, а также следователей прокуратуры, которые, как они сами говорят, "смогли в конце концов пробить стену Samsung", уже стали громко слышны обеспокоенные высказывания представителей бизнеса, финансистов и прочих экспертов отрасли.

В флагмане южнокорейской экономики слишком много всего завязано именно на Ли Чжэ Ене, его видении и идеях стратегии развития корпорации, а потому не исключено, что ряд амбициозных проектов, строек и инвестиций Samsung приостановит или вообще откажется от них. А это станет уже ударом для экономики страны в целом и для конкурентоспособности Южной Кореи на международной арене.

В итоге республике в очередной раз придется решать, что важнее - справедливость и борьба с коррупцией или необходимость обеспечивать лидерство в международной гонке технологий, а также достаток и прибыль. Правда, на этот раз шансы очень велики, что "стена Samsung" в итоге падет, и в Южной Корее не останется тех, кому удавалось до конца побеждать следователей в судебных баталиях.