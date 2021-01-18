Голунов рассказал в суде, что происходило в полиции после его задержания

Проходящий потерпевшим по резонансному уголовному делу о подбрасывании полицейскими наркотиков журналист Иван Голунов в понедельник выступил на заседании Мосгорсуда. Он дал подробные показания о том, как его задерживали, и что происходило после этого.

По словам журналиста, задержали его в районе Цветного бульвара в Москве оперативники Денис Коновалов и Роман Феофанов (были впоследствии уволены из органов МВД - прим. "РГ"). Они доставили Голунова в УВД по ЗАО столицы. Там, по словам журналиста, он несколько раз попросил стражей правопорядка проводить осмотр и другие оперативно-следственные мероприятия в присутствии адвоката, но его просьбу проигнорировали.

Когда начался обыск, Ивана Голунова попросили раздеться. При этом, по словам журналиста, он старался держать в поле своего зрения рюкзак. "В нем сверху лежал блокнот, и там под обложкой оказался пакетик с порошком", - цитирует РИА Новости показания Голунова. Журналист предположил, что наркотики, когда были подброшены, зацепились за обложку блокнота и поэтому не провалились вглубь рюкзака.

"Потом мне сказали, что надо "откатать пальчики". На что я сказал, что никуда не поеду, пока не приедет адвокат. Если они хотят, будут нести меня на руках. Слева стоящий от меня Максим Уметбаев после этого ударил меня 2 раза в висок", - рассказал потерпевший.

Затем, согласно показаниям Голунова, его отвели в кабинет, где снимают отпечатки пальцев. Однако он зажал руку, и эксперт тогда отказался снимать у него отпечатки. По дороге в кабинет дактилоскопии журналист рассказал, что он громко кричал о том,что его избивают, отказываются вызывать адвоката и подбросили наркотики. Но на его крики внимания никто не обратил.

Затем журналиста повезли на медосвидетельствование. Он сначала отказался проходить его без адвоката, но врач его убедил, сказав, что все действия происходят под строгим наблюдением, пломбу ставят под его подписью, а если вскроют, то материал анализа поменяет цвет.

Напомним, журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Сначала в столичной полиции сообщили, что при нем был обнаружен мефедрон. Но через несколько дней уголовное преследование в отношении Ивана Голунова прекратили "в связи с недоказанностью его участия в преступлении".

Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с одним из его материалов-расследований.

В настоящее время по этому уголовному делу проходят пятеро бывших оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Четверо бывших полицейских ранее не признали в суде свою вину. При этом один из фигурантов дела, Роман Феофанов, уточнил, что дал пощечину Голунову после задержания, однако подчеркнул, что не признает вину в незаконном задержании и подбрасывании наркотиков. Пятый обвиняемый - Денис Коновалов - вину признал полностью.

Экс-полицейские обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотических средств в составе группы. По версии следствия, оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить свои служебные показатели, получить поощрения и благодарности от начальства.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.