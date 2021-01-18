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18.01.2021 19:13
Рубрика: Власть

Госдума 20 января рассмотрит запрет чиновникам иметь вид на жительство

Текст: Татьяна Замахина

Госдума на заседании 20 января рассмотрит законопроекты о запрете государственным и муниципальным служащим, военнослужащим иметь вид на жительство в другом государстве. Об этом журналистам по итогам заседания Совета Думы сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Доступ к гостайне запретят лицам, имеющим иностранное гражданство

В конце ноября Владимир Путин внес данные поправки в развитие норм Конституции. Глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее уточнил, что изменения предлагаются в 24 федеральных закона.

Военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, другие должностные лица и работники, для которых предусматриваются соответствующие ограничения, должны сообщить о втором гражданстве или праве на постоянное проживание за рубежом в течение десяти дней со дня вступления в силу данного федерального закона. "Такие лица смогут продолжить службу или работу на своих должностях, при условии подачи ими документов, свидетельствующих о намерении прекратить гражданство иностранного государства, - заявил Крашенинников. - По истечении 6 месяцев лица, не представившие документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства или права на постоянное проживание гражданина РФ за рубежом, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы, работы".

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При этом тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство, будет запрещено занимать посты, на которых есть допуск к гостайне.

Ранее значение поправок объяснил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, граждане России должны быть уверены, что при реализации государственной политики и принятии судьбоносных для страны решений чиновники не находятся под влиянием зарубежных "доброжелателей" и не действуют в интересах другого государства. "Внесенные президентом в Госдуму поправки позволят создать в сфере государственного управления России дополнительную защиту от давления извне", - резюмировал Пискарев.

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