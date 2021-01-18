Во вторник в Госдуме пройдет первое пленарное заседание весенней сессии. Этот парламентский сезон станет завершающим для депутатов нынешнего созыва. Большинству из них предстоит включиться в избирательную гонку-2021, но до этого рассмотреть сотни новых законопроектов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил ключевые задачи на сессию на совещании с главами фракций. В приоритете - продолжить исполнение Послания президента Федеральному Собранию (на данный момент оно выполнено на 85 процентов). Еще одним ключевым направлением, как и прежде, останутся инициативы по поддержке граждан и экономики в период пандемии. Кроме того, продолжится работа над законодательным оформлением новых норм Конституции. Так, на одном из первых пленарных заседаний депутаты могут рассмотреть президентский пакет о запрете для российских чиновников иметь второе гражданство или вид на жительство. А еще в ближайшее время в повестке ожидается законопроект о приоритете норм Конституции в Семейном кодексе.

В профильном Комитете по госстроительству и законодательству также ожидают в новую сессию внесения новых проектов во исполнение конституционных изменений. Предполагается, что от кабмина поступят поправки в законы о науке, культуре, здравоохранении и ряд других, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Депутатам также предстоит рассмотреть долгожданный законопроект о "гаражной амнистии". По словам Крашенинникова, документ позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними. "Что немаловажно, при оформлении права собственности гражданам не придется оплачивать госпошлину, - пояснил парламентарий. - Помимо этого граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объектов".

Комитет по охране здоровья продолжит работать над законопроектом об упрощении процедуры получения согласия на медпомощь, рассказал глава комитета Дмитрий Морозов. Этот документ разрешает бригадам медиков оказывать скорую и неотложную медпомощь без процедуры письменного оформления добровольного согласия. Еще один проект разрешает применить дефибрилляторы без специальной подготовки. "Это поможет спасти тысячи жизней", - пояснил Морозов.

Глава думских "единороссов" Сергей Неверов среди основных планов назвал законопроекты, которые направлены на недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровой конкуренции на фармрынке.

Одна из ключевых задач Госдумы - продолжить работу над законами, направленными на реализацию Послания президента

В весеннюю сессию также продолжится работа над трудовым законодательством - в части совершенствования оказания услуг населению в сфере занятости. Это позволит более эффективно развивать внутреннюю трудовую миграцию, сообщил Неверов.

"Единая Россия" также будет выступать за то, чтобы ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов, повысить пособия беременным женщинам, гарантировать должникам сохранение минимального дохода и подстегнуть компании трудоустраивать потерявших работу во время пандемии людей.

Еще момент, вокруг которого идут споры уже не один год, - выходной 31 декабря. После того как предложение поддержал президент, парламентарии решили вернуться к обсуждению этого вопроса. По словам первого замглавы фракции ЕР Андрея Исаева, Госдума может принять поправки в Трудовой кодекс на эту тему в стартующую сессию.

В Комитете по вопросам семьи назвали в числе приоритетных инициативу о погашении многодетным 450 тысяч рублей по ипотеке на строительство частного дома. Как рассказала первый замглавы комитета Ольга Окунева, актуальным также остается вопрос о возможности направления средств маткапитала на то, чтобы дать ребенку образование у индивидуального предпринимателя.

В свою очередь думский Комитет по образованию и науке в весеннюю сессию займется доработкой законопроекта о дистанционном обучении, сообщила замглавы комитета Лариса Тутова. По словам депутата, предстоит серьезная доработка, чтобы документ соответствовал санитарным нормам. Ведь ученикам противопоказано проводить за экранами ноутбуков и смартфонов более пяти часов в сутки. Готовятся к рассмотрению и другие поправки в сфере образования, которые направлены на повышение зарплат педагогов. Один из них - о базовой ставке для учителей, другой - о статусе педагогического работника.

Один из приоритетов работы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов - проработка вопроса о введении беззаявительного назначения страховой пенсии по инвалидности, сообщил замглавы этого комитета Михаил Терентьев. "Это крайне необходимый шаг не только в условиях пандемии, но и в целом для людей с инвалидностью, чтобы облегчить им жизнь", - сказал парламентарий.

Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ждет принятия закона, который запрещает судебным приставам изымать домашних животных. Эти новшества позволят остановить практику шантажа должников, когда их питомцев фактически берут в заложники. Правительство уже дало положительное заключение на законопроект.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции продолжит работу над законопроектом, который запретит использовать мобильники в местах лишения свободы. Глава комитета Василий Пискарев объяснил, что новшество поможет защитить граждан от мошеннических действий, совершаемых с помощью мобильной связи такими лицами. Другой разработанный в комитете законопроект позволит оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

В Комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи продолжат над проектами о создании единого федерального реестра туристических агентов и об обязательной аттестации гидов для работы в России. Уже в январе Госдума может принять поправки, которые позволят россиянам компенсировать затраты на спорт через получение налогового вычета. "Это станет приятным бонусом для тех, кто посещает спортивные занятия, фитнес-клубы, ходит на тренировки", - отметил глава комитета Борис Пайкин.

Что касается графика работы, то Госдума будет проводить два пленарных заседания в неделю вместо трех из-за сохранения неблагоприятной ситуации с коронавирусом. "Обсудили график работы, в принципе решено в связи с тем, что ковидные ограничения сохраняются, постараться проводить не более двух заседаний в неделю: вторник-среда", - заявил вчера после окончания заседания Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков. Он добавил, что тем не менее в случае необходимости у Думы остается возможность назначать заседания в четверг, если останутся нерассмотренные вопросы.

Вместе с тем, как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, коронавирусные ограничения в парламенте постепенно будут сниматься. Так, по его словам, в здание Госдумы вернутся журналисты - принято решение допустить по одному корреспонденту от каждого издания.

Сохранится и формат "правительственных часов" с обсуждением актуальных вопросов. Так, 10 февраля депутаты заслушают информацию министра экономического развития Максима Решетникова о ситуации с ценами, в первую очередь на продовольственные товары.