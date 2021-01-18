Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года

Австралия не будет пускать иностранцев в страну еще очень долго. Об этом заявил глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи. Он подчеркнул, что даже в случае успешной вакцинации большей части населения страны существенные пограничные ограничения сохранятся.

"Мы пока не знаем, предотвратит ли иммунизация распространение вируса, и вполне вероятно, что карантин продлится еще какое-то время", - сказал Мерфи, назвав вакцинацию "светом в конце тоннеля".

С начала пандемии в Австралии коронавирусом заразились 28 708 человек. От вызванных SARS-CoV-2 осложнений скончались 909 человек, напоминает ТАСС.