Игроки остались без тренировок перед Australian Open

Новости

Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы 00:29
Первый за много лет снегопад накрыл Стамбул 18.01.2021
Дальнобойщики в Лондоне устроили акцию протеста из-за бюрократии Brexit 18.01.2021
Блокировка Капитолия сорвала репетицию инаугурации Байдена 18.01.2021
В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID в мире 18.01.2021
Павел Дуров рассказал о правилах использования Telegram 18.01.2021
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ 18.01.2021
В Вооруженных силах менее 3,8 тысячи военнослужащих с коронавирусом 18.01.2021
На портале госуслуг выдали почти 34 тыс. сертификатов о вакцинации 18.01.2021
ФХР поддержит любое решение ИИХФ о месте проведения ЧМ-2021 18.01.2021
Стали известны подробности схода снежной лавины в Домбае 18.01.2021
В Туркменистане будут использовать вакцину "Спутник V" 18.01.2021
Путин обсудит с Миллером газификацию страны 18.01.2021
Минпросвещения: Более 97% школьников РФ вернулись к очному обучению 18.01.2021
Ученые девяти стран объединились в экспертный совет по вакцине "Спутник V" 18.01.2021
Генпрокуратура рассказала о присланных Минюстом ФРГ ответах на запросы 18.01.2021
Предложен новый способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19 18.01.2021
В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска 18.01.2021
Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри 18.01.2021
За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 18.01.2021
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 18.01.2021
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 18.01.2021
В столице восстановлена работа "Авито" 18.01.2021
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 18.01.2021
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 18.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 23:53
Рубрика: Спорт

Корт только снится

Игроки остались без тренировок перед Australian Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8359)
И без того жесткий карантин, устроенный организаторами перед Australian Open в качестве меры безопасности, превратился для некоторых участников в сплошной кошмар. В общей сложности 72 теннисиста, прибывших в Австралию, проведут две недели запертыми в гостиничных номерах. Без возможности проводить тренировки.

Все эти игроки пострадали из-за того, что на трех чартерных рейсах, которыми они летели в Мельбурн из Лос-Анджелеса, Абу-Даби и Дохи, было выявлено по одному пассажиру с положительным тестом на коронавирус. Один из них - это тренер Бьянки Андрееску. Двое других вообще не имеют никакого отношения к теннису. Тем не менее в полном заточении оказались, например, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Анжелика Кербер, Белинда Бенчич, наши Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Теннисистка Кудерметова не смогла выиграть в финале турнира в Абу-Даби

Такой сценарий не был прописан заранее. Так что многие теннисисты, мягко говоря, негодуют. А первая ракетка мира, действующий чемпион австралийского "Большого шлема" серб новак Джокович, который ранее входил в совет игроков ATP, даже написал письмо директору Australian Open Крэйгу Тайли с просьбой обеспечить равные условия для всех. Как сообщает Punto de Break, Джокович попросил предоставить тренировочный инвентарь в каждый номер, разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами, сократить полную изоляцию за счет проведения большего количества тестов, позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных тестов.

Но письмо Новака поднялось выше - на правительственный уровень. Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс ответил Джоковичу и прочим недовольным жесткое "нет", ведь перед вирусом все равны. Тем более что случаи заражения в "пузыре" на Australian Open продолжаются. Положительный тест сдал член телевизионной группы, прилетевший в Мельбурн частным рейсом из Лос-Анджелеса.

Спорт Теннис

Главное сегодня

Предложен новый способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19
МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон