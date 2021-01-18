Игроки остались без тренировок перед Australian Open

И без того жесткий карантин, устроенный организаторами перед Australian Open в качестве меры безопасности, превратился для некоторых участников в сплошной кошмар. В общей сложности 72 теннисиста, прибывших в Австралию, проведут две недели запертыми в гостиничных номерах. Без возможности проводить тренировки.

Все эти игроки пострадали из-за того, что на трех чартерных рейсах, которыми они летели в Мельбурн из Лос-Анджелеса, Абу-Даби и Дохи, было выявлено по одному пассажиру с положительным тестом на коронавирус. Один из них - это тренер Бьянки Андрееску. Двое других вообще не имеют никакого отношения к теннису. Тем не менее в полном заточении оказались, например, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Анжелика Кербер, Белинда Бенчич, наши Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.

Такой сценарий не был прописан заранее. Так что многие теннисисты, мягко говоря, негодуют. А первая ракетка мира, действующий чемпион австралийского "Большого шлема" серб новак Джокович, который ранее входил в совет игроков ATP, даже написал письмо директору Australian Open Крэйгу Тайли с просьбой обеспечить равные условия для всех. Как сообщает Punto de Break, Джокович попросил предоставить тренировочный инвентарь в каждый номер, разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами, сократить полную изоляцию за счет проведения большего количества тестов, позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных тестов.

Но письмо Новака поднялось выше - на правительственный уровень. Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс ответил Джоковичу и прочим недовольным жесткое "нет", ведь перед вирусом все равны. Тем более что случаи заражения в "пузыре" на Australian Open продолжаются. Положительный тест сдал член телевизионной группы, прилетевший в Мельбурн частным рейсом из Лос-Анджелеса.