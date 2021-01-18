Как правильно провести Крещенский сочельник

18 января православные отмечают Крещенский сочельник. В 2021 году он ознаменован крещенскими морозами. И тем, что, наконец-то, из-за ковида крещенские купания в проруби не столь актуальны. Почему это правильно, чуть позже. Сначала о самом Крещенском сочельнике.

Закончились Святки - Святые дни после праздника Рождества Христова, 19 января на православном календаре праздник Крещения Господня, длящийся вплоть до 27 января, и соединяет эти два периода Крещенский сочельник. Крещенский сочельник - название народное, в Церкви принято говорить "Навечерие Богоявления". Слово "навечерие" обозначает день, предшествующий празднику, а сам праздник Крещения Господня имеет еще одно название - Святое Богоявление. Потому что во время Крещения Иисуса на реке Иордан миру было впервые открыто, было явлено то, что Иисус есть Сын Божий, и именно этому событию посвящен праздник Крещения. Подчеркну еще раз: праздник Крещения Господня длится восемь дней, то есть с 19 января до 27 января в храмах звучат молитвословия, посвященные именно Крещению Иисуса Христа. И только 27 января проходит "отдание праздника Крещения, или Богоявления" - в последний раз в этом году торжественно исполняются молитвословия самого праздника. А это значит, что прийти на праздничные богослужения можно в любой из этих дней. И набрать святую воду соответственно. Кроме того, во многих храмах "для равномерного распределения прихожан" в день Крещенского сочельника и в сам праздник Крещения Господня будет проходить как ранняя Божественная литургия, так и поздняя. И, конечно, можно посмотреть трансляцию богослужений этих дней в интернете.

Крещение Господне. Генрих Семирадский. 1876 г.

Крещенский сочельник - день строго поста. Как и в случае с Рождественским сочельником, в Крещенский сочельник не принято "вкушать пищу до "первой звезды"", и после этого едят только сочиво - отваренные с медом зерна пшеницы или риса. Так как во время богослужения "первую звезду" символизирует выносимая после Божественной литургии большая свеча, то в реальной практике пост Крещенского сочельника должен был бы заканчиваться после утренней литургии. Но в силу того, что в день Крещенского сочельника после Божественной литургии совершается великое освящение воды, на котором также присутствуют верующие, пост Крещенского сочельника длится с вечера 17 января (в Церкви день начинается с вечера накануне) до окончания молебна на освящение воды - водосвятия. Понятно, что для болеющих делаются послабления.

Водосвятие на Неве, конец 1850-х гг. Неизвестный художник.

Воде в дни Крещенского сочельника и в сам день праздника Богоявления отводится особое место. Вода, как богосозданная и богоблагословенная стихия, играет особую роль в богослужении и дня накануне праздника Крещения, и самого праздника Богоявления, именно в эти два дня совершается великое водосвятие - великое освящение воды.

Праздник Иордани, Теодор Аксентович. 1893 г.

Особые свойства крещенской, или богоявленской, воды отмечал еще в VI в. свт. Иоанн Златоуст: "В этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год. Cущество этой воды не портится от продолжительности времени, но целый год, а часто два или три года она остается неповрежденною и свежею и, после столь долгого времени, не уступает водам, только что взятым из источников". "Освященная вода, - писал образованнейший человек XIX века, богослов, профессор, святитель Димитрий Херсонский (в миру Климент Иванович Муретов, 1811-1883 гг.), - имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею". Другой наш святой, преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев, 1866 - 1949 гг.), на долю которого выпала жизнь в крайне сложный и трагичный период нашей Родины, человек глубочайшего ума, наделенный даром прозрения, сам много болевший, всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и всю пищу.

При водосвятии священник читает молитву, в которой просит Господа прийти "и наитием Святаго Духа освятить воду сию, дать ей благодать избавления, дар освящения, грехов разрешения, недугов исцеление, сотворить ее источником нетления, сделать для демонов губительной, для чар врагов рода человеческого неприступной и ангельской крепости исполненной". Всем "почерпающиим и причащающимся" крещенской водой, будет она "ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядну..." Потому что сегодня Сам Господь освятил "воду сию Духом Своим Святым". И заканчивается молитва при великом освящении воды прошением: "Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение".

Воду, освященную в Крещенский сочельник и в день Крещения, называют великой агиасмой (агиасма - буквально, с греческого "святыня"), к ней издавна относились крайне трепетно: в доме верующих всегда хранилась крещенская вода - на случай болезней, искушений, нападок нечистой силы. И все-таки, благоговея перед святой водой, надо понимать, что святость крещенской воды не больше святости Таинств Церкви и, естественно, Самого Спасителя. Когда мы готовы часами простаивать в очереди за святой водой, но при этом "забываем" про Божественную литургию, про Таинство Исповеди и Таинство Причащения, мы уподобляемся язычникам, наша живая вера превращается в магизм, шаманство. Надо помнить и о том, что крещенской воды хватит на всех: освящение великой агиасмы совершается и накануне праздника Богоявления (в Крещенский сочельник) и в самый день праздника после литургии. Во многих храмах можно будет набрать крещенскую святую воду вплоть до 27 января.

Крещение. Водосвятие, 1921 г. Борис Кустодиев.

Что касается народного обычая окунаться в ледяную прорубь в день Крещения, получившего в наши дни непонятно широкое распространение, то он имеет языческие корни и далек от церковного понимания праздника Богоявления, или Крещения. Вот что по этому поводу сказано в авторитетном дореволюционном справочнике церковной жизни под названием "Настольная книга для священно-церковно-служителей" С. В. Булгакова, 1913 год: "…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем".