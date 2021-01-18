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Рубрика: В мире

Канцлер Австрии объявил о продлении жесткого карантина

Кканцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: AFP/ALEX HALADA Кканцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: AFP/ALEX HALADA
Кканцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: AFP/ALEX HALADA

Австрия с 24 января продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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По его словам, власти вынуждены принимать непопулярное решение о продлении, потому что всем надоел длительный локдаун. Однако зафиксированные в Австрии мутации коронавируса из Великобритании и ЮАР представляют высокую угрозу заражения, пишет ТАСС. Курц рекомендовал гражданам вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах респираторы, объявил об увеличении социальной дистанции до двух метров и призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим.

Канцлер сообщил также, что поэтапный выход из карантина планируется начать с 8 февраля. Первыми откроются торговые центры, сферы услуг, школы, музеи. При этом предприятия общественного питания и гостиницы будут закрыты до конца февраля.

По данным на воскресенье, коронавирусом в Австрии заразились 393,7 тысячи человек, жертвами COVID-19 стали более семи тысяч пациентов. Как отмечал глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер, самый сложный этап пандемии ожидается Европе в период до Пасхи.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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