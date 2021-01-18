Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"

Входы и выходы в Капитолий заблокированы из-за "внешней угрозы безопасности". Как передает телеканал CBS News, об этом сотрудников Конгресса США в SMS-рассылке, а затем по громкоговорителям предупредила полиция Капитолия.
"Внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы находитесь снаружи, найдите укрытие", - говорится в распространенном сообщении.
Участникам репетиции инаугурации, которая до объявления проходила в спокойном режиме, приказано эвакуироваться.
Предполагается, что причиной этого стал пожар в нескольких кварталах от Капитолия.
#DCsBravest responded to an outside fire in the 100 block of H St SE that has been extinguished. There were no injuries. This accounts for smoke that many have seen.— DC Fire and EMS (@dcfireems) January 18, 2021