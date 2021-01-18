Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиги, сообщает сайт НХЛ.

Дебютировавший в НХЛ Капризов в двух стартовых матчах сезона набрал 4 очка. В дебютном матче за океаном против "Лос-Анджелеса" он забросил победную шайбу, а также отметился двумя голевыми передачами. Во втором матче против "Кингз" Капризов выступил ассистентом в победной шайбе своей команды.

Форвард "Филадельфии" Трэвис Конекни признан второй звездой лиги. В двух прошедших встречах он отметился пятью набранными очками, забросив три шайбы.

Третьей звездой признан восстановившийся после тяжелой травмы форвард клуба "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос. Он забросил две шайбы и сделал три голевые передачи в двух встречах.