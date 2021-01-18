Китай стал единственной экономикой, чей ВВП вырос во время пандемии

Официальные данные статистического бюро Китая подтвердили, что это единственная крупная экономика мира, которая продемонстрировала рост благосостояния в 2020 году. В прошлом году ВВП КНР вырос на 2,3 процента, в то время как мир изо всех сил пытался сдержать пандемию коронавируса.

Экономисты ожидали это и прогнозировали рост ВВП Китая чуть более чем на два процента. По официальным данным Национального бюро статистики, валовой внутренний продукт в четвертом квартале вырос на 6,5 процента по сравнению с прошлым годом. Несмотря на устойчивое восстановление квартального роста, рост ВВП в 2020 году был самым слабым за более чем 40 лет в Китайской народной республике. Аналитики ожидают, что в 2021 году экономический рост КНР восстановится до 8,4 процента.

В целях борьбы с коронавирусом китайские власти в первой половине прошлого года закрыли более половины предприятий страны, и за первые три месяца 2020 года китайская экономика сократилась на 6,8 процента. Сокращение произошло в первую очередь в обрабатывающей промышленности, так как местные предприятия столкнулись с новыми тарифами, введенными администрацией Трампа в отношении экспорта китайских товаров на миллиарды долларов.

Вторая по величине экономика мира подпитывается стабильно устойчивым экспортным сектором, однако потребление - ключевой фактор роста - отстает от ожиданий на фоне опасений роста случаев COVID-19. Китайские потребители по-прежнему неохотно тратят деньги: розничные продажи упали на 3,9 процента за год. Вместе с тем, в четвертом квартале они выросли на 4,6 процента по сравнению с прошлым годом. По данным статистического бюро, в прошлом году онлайн-продажи потребительских товаров росли относительно быстрыми темпами - на 14,8 процента, и их доля в общем объеме продаж осталась довольно стабильной. Около четверти своих покупок китайцы в 2020 году совершали в интернете.

В декабре китайский экспорт вырос больше, чем ожидалось, поскольку сбои поставок из-за пандемии коронавируса во всем мире стимулировали спрос на китайские товары, хотя укрепление юаня сделало экспорт более дорогим для зарубежных покупателей, отмечает Reuters. Некоторые аналитики также предупредили, что недавний рост числа случаев COVID-19 в Китае может повлиять на активность бизнеса и потребление товаров в преддверии длительных новогодних праздников в феврале.