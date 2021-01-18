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Рубрика: В мире

Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп

Текст: Юрий Когалов

В Музее Лондона появился новый экспонат - надувная фигура 45-го президента США Дональда Трампа, изображенного в виде озлобленного ребенка в памперсах и с мобильным телефоном в руке. Речь идет о 6-метровом воздушном шаре, который впервые был запущен в воздух во время визита Трампа в Великобританию в 2018 году недовольными его приездом. Впоследствии эта фигура появлялась в небе и ряда других стран, куда отправлялся американский лидер.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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После поражения Трампа на выборах президента США руководству Музея Лондона предложили приобрести оригинальный экспонат. "Добавляя пузатого ребенка в свою коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита Трампа, и запечатлеваем особенный момент гражданского сопротивления", - отметила директор музея Шэрон Амент. По ее словам, надувная фигура пополнит "протестную коллекцию", где уже представлены объекты, рассказывающие о движении суфражисток в начале XX века, борьбе против изменения климата, протестах в поддержку свободы слова и других акциях, проходивших в британской столице. "Лондон всегда был открытым, постоянно развивающимся городом-полиглотом, приютом знаний, традиций и противоречий, на протяжении тысячелетий тут проходило множество протестов, имеющих историческое значение", - добавила Амент.

По словам создателей воздушного шара, в качестве музейного экспоната он будет напоминать о борьбе против "политики ненависти", которая велась последние годы и стала частью истории.

Как отмечает France24, музей также связался со сторонниками Трампа, чтобы приобрести у них воздушный шар в виде мэра Лондона Саддика Хана, который был изготовлен в ответ на запуск в 2018 году надувного Трампа (именно Хан дал тогда разрешение на пролет шара над британской столицей). Вместе они будут очень органично смотреться.

В мире Европа Великобритания Дональд Трамп

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