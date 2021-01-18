Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ

Граждане России смогут оформить вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в режиме онлайн через личный кабинет налогоплательщика без подачи налоговой декларации в бумажном виде. Правительственный законопроект об этом одобрил Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 18 января. 26 января проект внесут на рассмотрение Госдумы.

Сейчас, пока поправки не приняты, для оформления вычета налоговая служба требует подать декларацию по форме 3-НДФЛ, чтобы подтвердить право резидента на получение вычета. "Законопроект, внесенный правительством РФ, упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных вычетов - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете", - сообщает РИА Новости.

Предполагается, что после принятия законопроекта ФНС будет самостоятельно проверять через автоматизированную систему право на вычет, то есть заполнять декларацию гражданам не потребуется, служба сама запросит данные у банков. На запуск этого механизма правительство уже заложило в бюджете на 2021 год около 2,3 млрд рублей.