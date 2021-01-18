Конькобежка Голикова взяла "серебро" ЧЕ

Российская конькобежка Ангелина Голикова, чемпионка Европы и призер чемпионатов мира в командном спринте, завоевала первую награду в спринтерском многоборье. На европейском первенстве, которое прошло в нидерландском Херенвене, она выиграла "серебро".

Голикова стала второй по сумме четырех дистанций - двух забегов на 500 м и 1000 м, расположившись на пьедестале между двумя хозяйками катка - Юттой Лердам и Фемке Кок.

В мужском турнире за награду мог побороться призер ЧМ Виктор Муштаков, который шел четвертым в общем зачете перед последней дистанцией, но спортсмен упал на старте 1000 м и выбыл из борьбы за медали.

В классическом многоборье, состоящем из забегов на 500, 3000, 1500 и 5000 м, в шаге от подиума остановилась Наталья Воронина. Зато наша чемпионка и рекордсменка мира на дистанции 5000 м была звездой на вручении приза Оскара Матисена. Воронину признали лучшей конькобежкой сезона-2019/2020.