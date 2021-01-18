Курсу рубля предстоит пройти важный тест

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль к концу прошлой недели проявил свою силу, прибавляя на фоне слабеющей нефти и умеренном давлении на мировых фондовых рынках. Впрочем, сила российской валюты в большей степени заметна относительно евро.

За долгие российские праздники рубль пропустил впечатляющее ралли нефти, а теперь как будто принялся догонять этот рост, но слегка опоздал.

На перспективы рубля в ближайшее время может накладывать отпечаток перегретость рынков. Кажется, там в котировки заложены уже наиболее оптимистичные ожидания. Новости о новом пакете поддержки экономики США на 1,9 трлн долларов и ряд корпоративных отчетов лучше ожиданий не смогли побороть преобладание продаж на фондовых рынках.

Пакет поддержки - это весомый драйвер роста экономики в среднесрочной перспективе. Однако краткосрочно рынки могут оказаться под давлением из-за череды слабых данных из США. Строго говоря, они объясняют необходимость поддержки, которая по большей части уже согласована. Поэтому негативный эффект от слабых данных в США может носить в большей степени психологический характер, а просадка в акциях и сырье - сформировать запрос на покупки на спаде. Но это все в более среднесрочной перспективе.

Несмотря на то, что пока гораздо больше причин для роста рынков, чем для снижения, краткосрочно, в перспективе недели-двух рублю предстоит пройти важный тест. Сумеет ли USDRUB сохранить импульс снижения и сходу опуститься под 72,5, то есть к минимумам с июля? Пробуксовка мировых рынков заставляет ожидать, что на этой неделе USDRUB будет курсировать вокруг 73 или даже обосноваться выше у 74. EURRUB в свою очередь может получить локальную поддержку покупателей на спаде к 88.