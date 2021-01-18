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18 января 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 15 января 2020 года № 6-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 15 января 2021 г.
Опубликован 18 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.042020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05,2020 № 175-рг , от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 №361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг, от 13.10.2020 № 403-рг, от 16.10.2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг, от 29.10.2020 № 431-рг, от 30.10.2020 № 434-рг, от 02.11.2020 № 436-рг, от 06.11.2020 № 441-рг, от 16.11.2020 № 446-рг, от 20.11.2020 № 455-рг, от 04.12.2020 № 479-рг, от 09.12.2020 № 488-рг, от 11.12.2020 № 493-рг, от 22.12.2020 № 508-рг, от 25.12.2020 № 514-рг, от 30.12.2020 № 526-рг, от 12.01.2021 № 1-рг) следующие изменения:

1) в подпункте 2.3 пункта 2 слова "с 15.12,2020 по 10.01.2021" заменить словами "по 25.01.2021";

2) в пункте 31:

в абзаце втором слова "с 23-00 до 6-00 часов" заменить словами "с 00-00 до 6-00 часов";

абзацы четвертый, пятый, шестой исключить;

3) подпункты 2.2 и 2.4 пункта 2, пункты 36, 37, 38, 39, 311 исключить.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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