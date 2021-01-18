Китайцы успешно опробовали дроны для создания квантового интернета

Глобальный квантовый интернет - чрезвычайно перспективное направление. Такой интернет обеспечивает сверхбезопасную связь, поскольку фотоны, которые используются в нем в качестве носителей, могут передаваться в виде секретных кодов. Как сообщает sciencenews.org, исследователи из Нанкинского университета в Китае смогли с помощью дронов передать частицы света (фотоны) с квантовой связью, называемую "запутыванием", в два места на расстоянии одного километра друг от друга.

В китайском эксперименте основной дрон создал две "запутанные" частицы, одну из которых отправил на базу ​на земле. Вторую частицу принял другой дрон и переправил ее на вторую наземную станцию ​​в километре от первой.

Дроны легко перемещаются, их запуск быстр и дешев, поэтому в будущем планируется создавать целые эскадрильи дронов для обеспечения глобального квантового интернета.

Такого рода интернет уже работает в Китае в виде квантовых сетей с оптоволоконными кабелями. Также планируется передавать "запутанные" фотоны с помощью квантового спутника.