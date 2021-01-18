Лавров: История с Навальным нужна Западу для отвлечения внимания от кризисов

Выступления западных политиков по поводу блогера Алексея Навального призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Мы видели, как вчера ухватились за новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - отметил Лавров.

По его словам, нужно "играть по-честному и искать в честном и равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем", а не искать поводы для оправдания собственных действий или отвлечения внимания от собственных проблем. "Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов", - добавил Лавров.

Однако пока на Западе прослеживается обратная тенденция, там активно ищут внешних врагов и находят их в России, Китае, Иране, Северной Корее, Кубе, Венесуэле. "Этот перечень стран хорошо известен", - отметил министр.

Что касается обвинений в адрес РФ, то, как напомнил Лавров, Москва ни разу не получила Запада доказательств, подтверждающих его заявления. Так было и в деле со Скрипалями, и в ситуации с якобы имевшем место вмешательстве в выборы в США, и в деле о крушении малазийского Boeing. "В каждом случае, о котором я упомянул, и в других случаях, в которых нас обвиняют в чем-то конкретном, мы ни разу не получили доказательств, которые подтверждали бы эти голословные обвинения. Мы слышали только одно: "хайли лайкли", "никто другой не имеет мотивов", либо - "только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать", - заявил Лавров.

Тем не менее российская сторона по-прежнему заинтересована в том, чтобы решать любые проблемы путем диалога.