Лавров: Линия на сдерживание РФ и КНР продолжится при новой администрации США

Москва не ждет радикальных изменений во внешней политике США при новой администрации. Вашингтон явно продолжит линию на доминирование в мире американского государства, на сдерживание России, Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время большой пресс-конференции, впервые прошедшей в онлайн-формате.

Глава МИД РФ отметил, что в госдеп при президенте Джо Байдене придут "знакомые люди". С одной стороны, это позволит быстро включиться в переговоры по тем или иным вопросам. С другой, это дает возможность предположить, какой линии будет придерживаться новая администрация США. "Это доминирование американского государства, американского понимания жизни. Сдерживание России и Китая будет фигурировать во внешней политике. В США уже обсуждают, как сделать так, чтобы РФ и КНР не объединились", - заявил Лавров, напомнив, что все это давным-давно присутствует. "У меня такое ощущение, что суть политики вряд ли изменится", - добавил министр.

Тем не менее есть ряд направлений, по которым невозможно отказаться от международного сотрудничества, это борьба с коронавирусом, изменение климата, борьба с терроризмом и другими формами оргпреступности. Приоритет отдается ситуации в сфере контроля над вооружениями. По мнению Лаврова, она сейчас "совершенно ненормальная". "Слышим насчет намерения администрации Байдена возобновить с нами диалог по этой теме. И в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружений 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений. Наша позиция хорошо известна, она остается в силе", - отметил глава МИД РФ.

Видео: RT