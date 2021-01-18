Литва намерена запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому

Власти Литвы приняли решение, что концерты российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды". И на этом основаниям исполнителям хотят запретить въезд на территорию республики.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду", - сказал высокопоставленный литовский дипломат.

Местные СМИ напоминают, что концерты Киркорова и Шуфутинского не состоялись в Литве по причине пандемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий. Согласно действующим в республике правилам, организаторам концертов полагается компенсация в размере 30 тысяч евро на покрытие убытков. Тот факт, что компенсация должна быть выплачена российским певцам, вызвал бурю негодования у литовских СМИ.

Напомним, что в списках нон грата Литвы и других прибалтийских республик значится большое количество российских певцов и актеров.