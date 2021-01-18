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Рубрика: Спорт

Остались при своих

В главном матче уикенда "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8358)
В центральном матче 19-го тура чемпионата Англии встречались лидеры турнира: "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед". Принципиальный поединок завершился ничьей - 0:0.
Встреча на "Энфилде" получилась боевой, но без обилия голевых моментов. Фото: EPA Встреча на "Энфилде" получилась боевой, но без обилия голевых моментов. Фото: EPA
Встреча на "Энфилде" получилась боевой, но без обилия голевых моментов. Фото: EPA

Соперничество между этими командами, также известное как Северо-западное дерби - одно из самых громких и значительных в британском и мировом футболе. Речь о самых успешных клубах в истории Англии, завоевавших на двоих более 120 трофеев.

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Что примечательно - именно "МЮ" и "Ливерпуль" идут впереди всех в национальном первенстве по количеству чемпионств. "Красные дьяволы" опережают конкурента лишь на один пункт - 20 чемпионств против 19.

Вряд ли кто-то предполагал, что в нынешнем сезоне "Юнайтед" сможет на равных конкурировать с "мерсисайдцами". Все же "Ливерпуль" уже несколько лет гремит как в Англии, так и в Европе. А "МЮ" никак не может обрести стабильность, да и в Лиге чемпионов выступает редко.

Однако команда Уле Гуннара Сульшера перед визитом на "Энфилд" вышла на первое место, опередив "Ливерпуль" на три очка. В последних 11 матчах в Премьер-лиге "Юнайтед" дважды сыграл вничью и одержал девять побед. Впечатляющая статистика, особенно с учетом плотного графика.

Вчерашний матч получился боевым. Ближе к победе был "Ливерпуль", но гости сумели увезти со сложнейшего выезда одно очко.

Тем временем бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйн Руни официально завершил игровую карьеру. Он стал главным тренером клуба Чемпионшипа "Дерби Каунти" Как сообщает сайт "Дерби", контракт с Руни подписан на 2,5 года - до лета 2023 года.

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В ноябре прошлого года Уэйн стал исполняющим главного тренера этой команды после увольнения Филлипа Коку. В качестве футболиста Руни провел в нынешнем сезоне десять встреч и забил один мяч.

Уэйн Руни известен по выступлениям за "МЮ". В стане "красных дьяволов" он провел 13 лет - с 2004 по 2017 год. За этот промежуток англичанин пять раз становился чемпионом страны, победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, Руни - лучший бомбардир в истории сборной Англии. В 120 матчах за "львов" он забил 53 мяча.

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