Лукашенко обсудил подготовку белорусско-российских учений "Запад-2021"

Напомнив, что еще молодым офицером президент принимал участие в одном из таких учений в Витебской области и ознакомившись с задачей предстоящих маневров, он отметил, насколько продвинулись вперед за минувшие годы вооруженные силы.

Тем не менее, главнокомандующий попросил министра доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения и их замысел. Он особо отметил в этой связи, что вместе с президентом России давно принято решение, что главы обоих государств "будут проводить это учение".

Виктор Хренин доложил, что анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число учений у границ республики постоянно растет. "И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", - заметил министр. По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения "Запад-2021", - подтвердил Виктор Хренин.

Были затронуты в ходе доклада министра и итоги очередного пятилетнего периода строительства и развития ВС республики. "Прежде всего, мы договаривались о приведении нашей армии к определенному уровню. Во-вторых, мы должны были значительно усовершенствовать базу: военные городки, гарнизоны. И третье - вооружение", - уточнил свой вопрос Лукашенко.

Кроме того, президент затронул и тему кадровых решений.