Мантуров: Производство вакцины вышло на темпы выше заявленных объемов

Производство вакцины от коронавируса в России уже вышло на темпы выше ранее заявленных объемов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Промышленность в целом вышла на темпы выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено свыше 6,5 млн доз двух компонентов "Спутника V". У нас в январе должно быть произведено не менее семи млн доз, в феврале - 11 млн. И на март запланировано 15 млн доз", - сказал Мантуров.

По его словам, для обеспечения полной доступности вакцины в регионах до конца января туда будет направлено 2,1 млн доз вакцины, в феврале - 5,7 млн доз, в марте в субъекты РФ будет отправлено почти 9 млн доз.

"При этом мы исходим из того, что набранные темпы и подготовленные производства будут рассчитаны на то, чтобы увеличивать ритмично объемы производства", - подчеркнул глава Минпромторга.

Министр отметил, что на данный момент производство вакцины "Спутник V" осуществляется на шести из семи отобранных производственных площадках. "Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании "Генериум", "Биокад" и "Биннофарм". И до конца месяца к работе подключится компания "Р-Фарм", - уточнил Мантуров.

К этому необходимо добавить и другие вакцины, разработанные в России, заявил он. Начиная с февраля, по его словам, будет выпускаться на предприятии "Вектор" Роспотребнадзора, разработанная центром вакцина "ЭпиВакКорона".

"Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию "Герофарм", которая нарабатывает уже объемы белка для потребностей непосредственно "Вектора", - пояснил Мантуров.