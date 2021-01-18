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18.01.2021 20:18
Рубрика: Общество

Каша гречневая и снежная

На дорогах разворачивают дополнительные пункты обогрева
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
МЧС России разворачивает дополнительные пункты обогрева на трассах там, где установилась морозная погода. На этот раз круглосуточное патрулирование и мониторинг ситуации организован не только в северных районах, но и в южных - в Краснодарском крае, на Кавказе и в Крыму.
В пунктах обогрева можно бесплатно подкрепиться кашей, выпить чаю и зарядить телефон. Фото: РИА Новости В пунктах обогрева можно бесплатно подкрепиться кашей, выпить чаю и зарядить телефон. Фото: РИА Новости
В пунктах обогрева можно бесплатно подкрепиться кашей, выпить чаю и зарядить телефон. Фото: РИА Новости

Речь о пунктах, где есть электро-, бензогенераторы, возможность подзарядки телефонов, питьевая вода, чай, теплые одеяла, валенки и тулупы. Кроме того, в пункте обогрева имеется аптечка со средствами оказания первой помощи.

"Силами аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым организована помощь водителям, которые не справились с управлением автомобилем и допустили съезд в снежную колею. В результате проведенной работы заторы на автодорогах республики в районе Ангарского и Грушевского перевалов ликвидированы", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас все оперативные службы в Крыму находятся в полной готовности. На перевалах дежурит спецтехника.

Фото: ТАСС
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В Краснодарском крае расположены 29 опасных участков дорог с затяжными спусками и подъемами, поэтому там организовано дежурство оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Мобильные пункты обогрева подготовлены к работе в Сочи, Армавире, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Мостовском, Лабинском, Новокубанском, Успенском и Темрюкском районах. На территории муниципального образования Горячий Ключ у подножья перевала Медвежья гора развернут подвижный пункт обогрева ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще 9 пунктов находятся в резерве. Они могут быть использованы в местах скопления транспорта в случаях, если при обильном снегопаде будет принято решение об ограничении движения по дорогам в связи с расчисткой полотна от снега.

Дополнительные посты организуют и севернее. На территории Республики Коми вдоль автотрасс действуют 19 стационарных пунктов обогрева: придорожные кафе, столовые, гостиницы и 9 выдвижных пунктов развернуто МЧС России.

На территории Нижегородской области сотрудниками МЧС развернуты городки жизнеобеспечения на двух опасных участках автодорог: на трассе М-7 Москва - Уфа и на Р-159 в городском округе города Бор.

Также в МЧС предупредили об опасности схода лавин. Жителей и туристов Сибири, Дальнего Востока и Южного федерального округа попросили воздержаться от выхода на маршруты в горных районах.

Общество Ежедневник Погода Правительство МЧС

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