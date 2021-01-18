Будет принято решение по возможной дисквалификации нападающего "Барселоны" Лионеля Месси после удаления в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

Как сообщает портал RAC1, если комитет по проведению соревнований сочтет поведение Месси, ударившего игрока соперника Асьера Вильялибре по затылку, агрессивным, то минимальный срок наказания для Лионеля составит четыре встречи, а максимальный - 12. К слову, наказания, наложенные на футболистов по итогам поединка за Суперкубок, распространяются на все национальные турниры Испании.

- Имея за плечами столь многолетний опыт, Месси знает, когда может играть, а когда нет. Он решил выйти на поле, вот и все. Будет лучше, если я не буду говорить об удалении. Не знаю, сколько раз на нем фолили. Он пытался обводить, но у него это не получалось, - прокомментировал случившееся главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

В свою очередь Вильялибре отметил, что удаление Месси было заслуженным.

- Не хотелось бы говорить о том эпизоде. Все команды нарушают правила, в том числе и "Барселона". Я поставил корпус, чтобы Месси не прошел дальше, а он разозлился и ударил меня по лицу. Считаю, это очевидная агрессия, - сказал Вильялибре.