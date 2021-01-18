Международная федерация хоккея перенесла ЧМ из Минска

Под напором обстоятельств Международная федерация хоккея с шайбой перенесла чемпионат мира из Минска.

Все шло своим чередом. Международная Федерация хоккея с шайбой давно решила: чемпионат мира-2021 состоится в Минске и Риге. Подготовка шла полным ходом. Ну, а в столице Беларуси, где хоккей не только любит, но и регулярно в него играет президент Александр Лукашенко, к чемпионату все было безукоризненно готово. Придраться не к чему.

Но вмешалась, как теперь вмешивается она во все сферы нашей жизни, политика. После президентских выборов в Беларуси, результаты которых в некоторых странах не признали, раздались привычные и знакомые голоса. Нельзя проводить чемпионат в государстве, где не соблюдается демократия. Первенство из Минска надо перенести.

Поначалу на эти выкрики не обращали серьезного внимания. Но пришел момент, когда стало ясно, что чемпионат в Беларуси под настоящей угрозой. А это - трагедия не только для болельщиков, но и для Международной федерации: в прошлом году главный международный турнир года был отменен из-за COVID, не провести его и сейчас, значит, разорить одну из крупнейших спортивных организаций мира и отбросить хоккей на годы назад.

Пошли разговоры, а затем и предложения о переносе, в которых поучаствовала и Федерация хоккея России: готовы, в случае необходимости, пригласить чемпионат в Петербург. Но приглашение, опять же по чисто политическим причинам, не прошло. На основании несколько туманных, частично недоказанных обвинений, Россия до конца декабря 2022 года лишена возможности не только организовывать международные соревнования мирового значения, но и подавать заявки на их проведение. К чемпионатам Европы это не относится, а вот к мировым еще как.

Желающие нашлись быстро. Не буду их перечислять. Здорово удивила Латвия, уверенно уведомившая, что сможет в гордую одиночку провести весь чемпионат на двух катках в Риге.

Но пока вопрос завис. Не в воздухе, а в Международной федерации, чей председатель швейцарец Рене Фазель совсем не из тех, кто послушно преклоняет голову перед политиками и меньше многих других коллег склонен следовать жесточайшим законам сугубо политической конъюнктуры.

Он съездил в Минск, встретился с президентом Лукашенко. Спокойно обсудил все возможности, да и не возможности оставить чемпионат в столице Беларуси. И тут же на Фазеля горой покатились обвинения в том, что его визит и встреча с президентом страны - типичный жест политической поддержки человеку, которую некий мир демократии громогласно осуждает.

Глава мирового хоккея оправдывается. Появляется пресс-релиз с объяснениями: поездка была вызвана рутинной необходимостью, так принято, ни о какой политической поддержке речи не идет. Но обвинения продолжались.

А дальше от поддержки - финансовой - минской части первенства отказались два главных спонсора. Крупная автомобильная компания и знаменитая фирма по выпуску парфюмерной продукции сообщили, что считают себя свободными от взятых обстоятельств, если международная федерация хоккея оставит Минск мировой хоккейной столицы.

Ситуацию завели в тупик, положение сложилось сложнейшее, в какой-то степени даже безвыходное. И теперь слово не только за президентом Федерации Фазелем. Ведь за перенос чемпионата, не дожидаясь решения Совета, уже выступили несколько ближайших и приближенных к нему соратников.

Окончательный вердикт, будем называть все своими именами, вынесет Совет Международной федерация хоккея с шайбой. По сообщению источника ТАСС это произошло в понедельник. Чемпионат мира из Минска, право на проведение которого было получено еще в 2017 году, перенесен. Политика вновь победила спорт: именно она стала теперь главным рефери. Ей и вбрасывать шайбу.