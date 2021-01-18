МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов

Москва зеркально ответила на объявление "персонами нон грата" двух российских дипломатов, работавших в Нидерландах. Об этом решении МИД РФ объявил временному поверенному в делах Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоосту Рейнтьесу, который был вызван на Смоленскую площадь.

В МИД РФ назвали "безосновательным" принятое в Гааге решение (именно там расположено внешнеполитическое ведомства королевства, как и многие другие правительственные учреждения, несмотря на то, что столицей страны является Амстердам).

"В очередной раз власти Нидерландов прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - отметили на Смоленской площади.

Руководствуясь принципом взаимности, Москва приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Территорию России они должны покинуть в течение двух недель.