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18.01.2021 15:18
Рубрика: Власть

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов

Текст: Юрий Когалов
Москва зеркально ответила на объявление "персонами нон грата" двух российских дипломатов, работавших в Нидерландах. Об этом решении МИД РФ объявил временному поверенному в делах Королевства Нидерландов в Российской Федерации Йоосту Рейнтьесу, который был вызван на Смоленскую площадь.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МИД РФ назвали "безосновательным" принятое в Гааге решение (именно там расположено внешнеполитическое ведомства королевства, как и многие другие правительственные учреждения, несмотря на то, что столицей страны является Амстердам).

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями

"В очередной раз власти Нидерландов прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - отметили на Смоленской площади.

Руководствуясь принципом взаимности, Москва приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Территорию России они должны покинуть в течение двух недель.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Нидерланды Правительство МИД

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