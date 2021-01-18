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18.01.2021 09:18
Рубрика: В мире

Милош Бикович напомнил об историческом вкладе сербов в развитие России

Текст: Александр Борисов
Популярный в России и на Балканах актер Милош Бикович заявил в интервью "Российской газете" о важности сохранения исторической памяти об одном из ярчайших символов российско-сербских отношений, выдающемся дипломате и сподвижнике императора Петра I - Савве Владиславиче - Рагузинском (1669 - 1738), день рождения которого отмечался на днях 16 января.
Памятник Савве Владиславичу - Рагузинскому в Гацко (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов Памятник Савве Владиславичу - Рагузинскому в Гацко (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов
Памятник Савве Владиславичу - Рагузинскому в Гацко (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов

Милош Бикович обратил внимание на то, что "Савва Владиславич опережал свое время, был яркой разносторонней личностью, что позволило ему стать "правой рукой" российского Императора Петра I". "Я считаю крайне важным, чтобы не только в России, но и в Сербии, и в Республике Сербской наш народ знал, кем был их соплеменник и какую значимую роль он играл в момент становления Российской империи, - заявил прославленный деятель культуры. - Пример Саввы Владиславича наглядно демонстрирует исторический вклад сербов в развитие России".

Фото: vk.com/vyborg_interesting
В Выборге разрушается древняя крепость, которую строил прадед Пушкина

В свою очередь авторитетный российский балканист Юлия Юдова указала, что "в истории есть немало примеров, когда достойные люди, не получившие славы при жизни, обрели ее после смерти". "В случае с Саввой Владиславичем-Рагузинским все произошло наоборот, - констатировала она. - Имя блестящего дипломата, сподвижника Петра I, удостоившегося почестей и признания при жизни, в наше время известно лишь узкому кругу людей.

Между тем, список его заслуг перед Россией и Сербией так велик, что следовало бы восстановить справедливость и сделать его труд на благо наших стран достоянием большего числа людей. Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в нескольких городах Республики Сербской, Сербии и России, с которыми была связана жизнь Саввы, ему открыты памятники, в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где он похоронен, установлена мемориальная доска".

Между тем декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович напоминает о том, что именно граф Савва Владиславич - Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа.

Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - резюмировал ученый.

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