Минприроды: Планы по нацпроекту "Экология" за год выполнены почти полностью

Кассовое исполнение национального проекта "Экология" по итогам 2020 года составило 97,6%. Об этом сообщил официальный Telegram канал Минприроды. В 2019 году уровень исполнения составлял 66,3%.

Цель национального проекта "Экология" - кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять на оздоровление россиян. Его реализуют органы власти, общественные организации и граждане. Курирует нацпроект Минприроды.

Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии.