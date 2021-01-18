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18.01.2021 20:58
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Более 97% школьников РФ вернулись к очному обучению

Текст: Ксения Колесникова

Более 97 процентов российских школьников - 16,3 млн человек - уже вернулись к очному обучению. Об этом рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: iStock
18 января школьники в Москве вернутся за парты

- С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников, - рассказал он.

Как сообщает Минпросвещения, в Калининградской области рекомендовано с 18 января возобновить занятия для учеников 5-8-х классов, занимавшихся ранее дистанционно. В Рязани на неделю раньше запланированного срока отправляются в школы пятиклассники и шестиклассники.

Московские и новосибирские школьники также вышли на очные занятия.

- В некоторых регионах в связи с сильными морозами обновили рекомендации, в которых указано, при какой температуре за окном школьники могут не посещать занятия, - рассказали в ведомстве. - Решение о непосещении учебного заведения родители должны принимать самостоятельно, но о пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону. Особое внимание Министерство просвещения уделяет необходимости продолжения контроля и соблюдения всех требований, предписанных Роспотребнадзором.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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