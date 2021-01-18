Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил зампредам правительства Александру Новаку и Марату Хуснуллину тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией, содействовать регионам, оперативно реагируя на каждый аварийный случай.

"В ближайшие дни сохранится низкая температура во многих регионах страны, - подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. - Надо усилить контроль за ситуацией с электро- и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры". В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде на юге европейской части РФ