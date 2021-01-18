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18.01.2021 12:40
Рубрика: Власть

Мишустин: Система госуправления станет более эффективной

Текст: Владимир Кузьмин
Оптимизация штата госслужащих и совершенствование структуры аппарата правительства направлены на оперативное решение проблем граждан, четкую и слаженную работу исполнительной власти на всех уровнях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: РИА Новости
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства

"В рамках административной реформы правительство начало масштабную оптимизацию системы государственного управления. Она станет современной и более эффективной, и это главная цель нашей реформы", - подчеркнул глава кабмина. Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда. В основном за счет имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тысяч штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов, напомнил Мишустин. "Будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки и, по сути, размывают ответственность за принятые решения", - добавил он.

Для оперативного решения проблем граждан работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть четкой и слаженной, сказал премьер-министр. Для этого совершенствуется и структура аппарата правительства. Сформированы структурные подразделения с четким обозначением функционала и зон ответственности каждого из них. "Рассчитываю, что это позволит повысить оперативность управленческих решений государственного аппарата, эффективнее выполнять задачи по достижению национальных целей развития, которые определил президент. И что особенно важно - оперативно контролировать их выполнение", - заключил Михаил Мишустин.

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