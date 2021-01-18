Москва призвала Берлин не уклоняться от выплат компенсаций блокадникам

Россия призывает власти Германии принять, наконец, решение о выплатах всем остающимся в живых ленинградским блокадникам, вне зависимости от их национальности. Об этом проинформировали в МИД РФ в связи с приближающейся годовщиной освобождения Ленинграда.

Дело в том, что правительство ФРГ на протяжении многих лет выплачивает компенсацию только блокадникам еврейской национальности. "При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия", - отметили в МИД РФ.

Как напомнили на Смоленской площади, российская сторона неоднократно предлагала провести консультации по этому вопросу. Однако Берлин всякий раз отвечал отказом под предлогом опасений создания "нежелательного прецедента". В Германии боятся, что их захлестнут требования выплат из других стран, пострадавших в ходе гитлеровской агрессии. В Москве эти аргументы назвали "несостоятельными".

Тем более, что есть положительный прецедент. Германия после долгого сопротивления все же выплатила компенсации бывшим советским военнопленным, и это не повлекло никаких претензий со стороны третьих стран, напомнили в МИД РФ.

"С учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности, - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. - Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда".