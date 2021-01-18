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Рубрика: Общество

Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, до какого момента всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим, также дал рекомендации по безопасности от заражения COVID-19.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Иммунитет, рассказал глава медицинского ведомства, формируется с момента первого введения вакцины, в среднем в течение 42 дней, и через три недели после введения второго компонента. "До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать все требования по безопасности. Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета… Так как имеющий иммунитет человек может после контакта с заболевшим кратковременно становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих", - пояснил Михаил Мурашко.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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