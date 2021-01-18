Наша мужская сборная успешно миновала барьер первой стадии проходящего в Египте финального турнира чемпионата мира. Теперь команде главного тренера Велимира Петковича предстоит сыграть три матча во втором раунде соревнований. Здесь борьба пойдет уже за место в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

Россияне обыграли словенцев, которые в прошлом году добрались до полуфинала чемпионата Европы. Фото: REUTERS

Россияне завершали начальный этап мирового первенства в группе "Н" матчем против Южной Кореи. Результат не имел никакого спортивного значения. Азиатская команда досрочно потеряла все шансы на продолжение борьбы, уступив ранее Словении и Беларуси. Что касается наших гандболистов, то в новообразованной шестерке они стартуют, имея в своем активе три очка из четырех возможных. В зачет пошли матчи против Беларуси (32:32) и Словении (31:25).

Победу с разницей в шесть мячей над сборной из альпийской республики можно назвать приятной сенсацией. Ведь Россия на прошлогоднем чемпионате Европы финишировала лишь 22-й из 24 участников, а Словения там добралась до полуфинала. В 2017-м битые нами сейчас в Египте соперники и вовсе взяли мировую "бронзу".

Однако в Александрии дружина Петковича показала максимум возможностей. Пожалуй, это лучший матч в исполнении россиян за последние несколько лет.

В начале второй половины встречи лидерство нашей команды после точного броска Игоря Сороки достигло четырех мячей, а затем дважды подряд отличился Сергей Марк Косоротов, и счет вырос до 21:15. Правда, на 53-й минуте словенцы сократили отставание до "минус 3", но все же оппонента удалось дожать в искрометном стиле.

Самыми результативными у победителей стали забросившие по шесть мячей Дмитрий Киселев, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов.

Отличную игру провел наш голкипер Виктор Киреев, порой совершавший совершенно сумасшедшие сейвы. В итоге из 37 бросков в створ его ворот Киреев отразил 15, а это 41 процент. Показатель впечатляющий! Вот почему гандболист на последнем рубеже обороны сборной России был признан организаторами лучшим игроком матча.

Перед вторым этапом отсеиваются аутсайдеры всех восьми групп, они проведут отдельный турнир "Кубок президента Международной федерации гандбола" за 25-32-е места. Остальные две дюжины сборных образуют четыре шестерки. Россия 20, 22 и 24 января проведет три матча против команд из квартета "G". Здесь продолжение борьбы за награды досрочно обеспечили себе Швеция и хозяева чемпионата египтяне, судьба третьей путевки решится поздно вечером по московскому времени в матче Чили - Северная Македония.

Наш голкипер Виктор Киреев в победной встрече со Словенией совершил 15 сейвов и заслуженно был признан лучшим игроком матча

Напомним, что македонцы за несколько дней до старта турнира заменили оказавшуюся на карантине команду Чехии. Увы, коронавирусные проблемы продолжают преследовать и приехавших на чемпионат. Речь о сборной африканского государства Кабо-Верде (бывшие Острова Зеленого Мыса). У нескольких игроков тесты на COVID-19 дали положительный результат, команду не допустили к игре с Германией, засчитали техническое поражение со счетом 0:10. Хотя до этого африканцы успели провести встречу с Венгрией и уступили 27:34.

Полностью состав участников групп второго раунда станет известен сегодня по завершении игрового дня. Среди тех, кто досрочно прошел в топ-24, также Германия, Венгрия, Катар, Хорватия, действующий чемпион мира Дания, Аргентина, Франция и Португалия.

Где будем смотреть

19 января, вторник, "Матч! Игра"

22.25. Дания - Аргентина. Прямая трансляция.