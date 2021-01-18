На платформе "Мой бизнес" появится сервис по оформлению кредитов

На государственной платформе по поддержке МСП появятся комплексные кредитные сервисы. Прямо с платформы можно будет подать заявку на кредит, получить одобрение и отслеживать платежи. Об этом рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова на заседании думской Комиссии по вопросам поддержки МСП.

В 2021 году на платформе "Мой бизнес" также планируется запустить сервис правовых консультаций, календарь плановых проверок, пакетные решения по типовым бизнес-ситуациям. Обсуждается разработка блока для малых и средних экспортеров.

Идея создать для МСП "одно окно" со всеми сервисами и мерами поддержки, обсуждалась давно. В 2020 году она обрела четкие очертания - в рамках общенационального плана по восстановлению экономики в нацпроект по поддержке МСП включили задачу создать такую цифровую экосистему.

На платформе предприятия могут решить свои финансовые, имущественные запросы, получить консультационные и образовательные услуги, ответить на вопросы по госзакупкам. Сейчас здесь собраны и каталогизированы 197 услуг и мер поддержки, оказано 45,3 тыс. услуг и зафиксировано 77,5 тыс. посетителей в личном кабинете.

"Платформа должна стать универсальной, чтобы к ней могли подключаться и коммерческие сервисы. Прежде всего, на бесплатной основе, но какие-то сервисы могут быть и платными, если на то будет запрос со стороны бизнеса. Это позволит реализовать принцип бесшовности и охватить все имеющиеся инструменты для бизнеса", - рассказала Илюшникова.

Среди коммерческих сервисов, которые могут появиться в системе, она назвала банковские, юридические, бухгалтерские и другие услуги. Впоследствии на платформе могут появится решения, которые позволят малым предприятиям вести кадровый учет.

"Основными поставщиками таких услуг и данных будут являться кредитные организации - например, банки-партнеры, которые участвуют в госпрограммах льготного кредитования, образовательные платформы, которые уже сотрудничают с Корпорацией МСП ии центрами "Мой бизнес" в регионах. Также это технопарки, коворкинги и другие площадки. В работе платформы будут принимать участие федеральные и региональные органы власти и организации поддержки МСП", - перечислила замминистра.

Платформа "Мой бизнес" будет интегрирована с другими ключевыми государственными информационными системами - единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), системой межведомственного взаимодействия (СМЭВ), а также системами ФНС и Национального бюро кредитных историй. "Уже проведена интеграция с системой ФНС по единому реестру МСП. Ведется интеграция с "Бизнес-навигатором" Корпорации МСП. На очереди интеграция с реестром мер получателей поддержки", - сообщила Илюшникова.