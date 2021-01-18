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18.01.2021 21:55
Рубрика: Власть

На портале госуслуг выдали почти 34 тыс. сертификатов о вакцинации

Текст: Ирина Алпатова

Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса выдано на портале госуслуг с 1 января. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит РИА Новости. Такой документ в электронном виде можно получить в личном кабинете портала после второго этапа вакцинации.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Россияне с 31 января смогут записываться на вакцинацию на госуслугах

"Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой", - отметил он.

Ранее вице-премьер заявил, что с 31 января через портал госуслуг записаться на вакцинацию сможет любой желающий. Обеспечить такую возможность поручено совместно Минцифре и Минздраву.

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