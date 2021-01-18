Началась "Неделя памяти" жертв холокоста

"Неделя памяти" жертв холокоста началась в России. Она посвящена Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь "Аушвиц" в Освенциме.

Памятную неделю открыла выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение" в Российском академическом молодежном театре, которую подготовил Центр "Холокост" при участии Российского еврейского конгресса.

"На выставке покажут истории жертв холокоста, спасенных и спасителей, масштабы и особенности холокоста на территории нашей страны, расскажут о подвиге Красной армии в освобождении нацистских лагерей и гетто, а также о подвиге советских врачей, которые вернули к жизни обессиленных узников "Аушвица" и других лагерей", - сообщили РИА Новости в конгрессе.

К слову, при подготовке экспозиции использовались материалы 25 архивов, музеев и фондов России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США, Франции, Швейцарии. Выставка, в частности, расскажет о холокосте на территории СССР.

Еще одно мероприятие "Недели памяти" - спектакль "Черная книга Эстер" в Центре Мейерхольда.

Это музыкальный перформанс в постановке Евгении Беркович на тему ксенофобии как общей цивилизационной проблемы на разных этапах истории человечества. События, описанные в древних канонических текстах, переплетаются с документальными свидетельствами ХХ века. Спектакль подготовлен Бюро художественного проектирования при поддержке Мастерской Брусникина.

Справка "РГ"

Во время "Недели памяти" пройдут фестиваль фильмов "Хроники Катастрофы", а также выставка "Лучи света: Судьба женщины в годы холокоста" в Совете Федерации.

А в соцсетях началась акция "Мы помним"/"We remember".