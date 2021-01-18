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18.01.2021 20:21
Рубрика: Общество

Найден способ определить риск осложнений и смерти от COVID-19

Текст: Тимур Алимов

Уровень митохондриальной ДНК (мтДНК) может служить показателем риска развития осложнений и летального исхода пациентов с COVID-19. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Предварительные результаты их исследования опубликованы в издании JCI Insight.

Фото: pixabay.com
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Медики обследовали 97 пациентов с коронавирусной пневмонией, измерив у них уровень митохондриальной ДНК в течение первого дня после госпитализации. Результаты показали, что у заболевших, которые впоследствии получили интенсивную терапию, интубацию или скончались, мтДНК была сильно превышена. Эти данные не зависели от возраста, пола, наличия или отсутствия хронических заболеваний.

В сравнении с пациентами без критических осложнений, у больных, получивших тяжелую дисфункцию легких или умерших, уровень митохондриальной ДНК был, в среднем, в 10 раз выше. Кроме того, повышение числа мтДНК увеличивало вероятность интубации в шесть раз, необходимость интенсивной терапии - в три раза, риск летального исхода - в два раза.

Как пояснил старший автор исследования, заведующий кафедрой иммунологии и онкологии Эндрю Э. Гельман, выход митохондриальной ДНК из клеток в кровоток сигнализирует о том, что в организме происходит определенный тип гибели клеток.

- Вирусы могут вызывать некроз тканей, который является сильной воспалительной реакцией на инфекцию. При раскрытии клетки высвобождается и митохондриальная ДНК - сама по себе воспалительная молекула. Соответственно, повреждение тканей может быть одной из причин гипервоспалительного процесса, который приводит к смерти некоторых заболевших COVID-19 независимо от их возраста или состояния здоровья, - заявил доктор.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По словам исследователей, разработанный тест на измерение уровня мтДНК в крови является быстрым и простым для исполнения в большинстве медицинских учреждений. Для него необходимо то же оборудование, что и для стандартного теста ПЦР на COVID-19. Количество митохондриальной ДНК определяется непосредственно в крови без промежуточных шагов, а результаты могут быть готовы менее чем за час.

Ученые отметили, что в ближайшее время намерены провести масштабное исследование, чтобы убедиться в точности теста.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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