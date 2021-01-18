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18.01.2021 10:50
Рубрика: Спорт

Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце

Текст: Максим Домчев
Тренеры сборной России по биатлону назвали составы на 7-й этап Кубка мира, который состоится 21-24 января.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В составе женской команды выступят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Татьяна Акимова. У мужчин за награды поборются Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков.

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Акимова на минувшей неделе удачно выступила на Кубке IBU, одержав несколько побед. Она уверенно лидирует в общем зачете этого турнира.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал состав команды.

"Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира. Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остается соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта. То же самое можно сказать и о Кариме Халили, который был лучшим в резервной мужской команде. Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU", - цитирует Польховского сайт Союза биатлонистов России.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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