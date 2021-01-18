Офтальмолог поделилась правилами заботы о зрении после 40 лет

Многим людям кажется, что столкнуться с проблемами зрения можно исключительно в пожилом возрасте. На практике, как отмечают медики, активное ухудшение зрения может начаться уже после 40 лет.

Как сообщила aif.ru врач-офтальмолог ГКБ № 17 Москвы Марина Дорохова к 40-45 годам хрусталик глаза становится более плотным и менее прозрачным, циллиарная мышца не справляется с нагрузками, фокусировка на ближнее расстояние ослабевает, зрение вблизи становится хуже.

"Это физиологический процесс, никто из людей избежать этого не может. В этот период необходимо подобрать очки и использовать их при работе вблизи. Зрение вблизи будет ухудшаться до 60 лет, и "сила" линз будет увеличиваться независимо от того, использует человек очки или нет", - подчеркивает Марина Дорохова.

Врач отметила что не существует чудодейственных капель или таблеток, используя которые удастся исправить "несовершенства человеческого организма".

"Занимаясь профилактикой метаболического синдрома, сахарного диабета, гипертонической болезни, вы окажете неоценимую услугу своим глазам, замедлив или вовсе предотвратив наступление таких серьезных болезней, как катаракта, глаукома или заболевания сетчатки", -считает Марина Дорохова.

При этом следует помнить, что любое заболевание лучше выявлять и лечить на ранних стадиях, а значит надо регулярно обследоваться у врачей.