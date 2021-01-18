Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин открыл счет своим шайбам в сезоне 2020/2021 Национальной хоккейной лиги. Знаменательное событие произошло в культовом матче против "Питтсбурга", правда, столичная команда все равно уступила по буллитам - 3:4.

Последние лет десять противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" было одной из важнейших афиш НХЛ благодаря соперничеству капитанов команд Александра Овечкина и канадца Сидни Кросби. Время идет, на авансцену постепенно выходят новые герои, но матчи "столичных" и "пингвинов" по-прежнему горячи. Последняя их встреча не стала исключением.

"Питтсбург" открыл счет в первом периоде, но "Вашингтон" довольно быстро отыгрался. А на 15-й минуте матча отличился Овечкин, замкнув передачу Евгения Кузнецова. До этого Александр не мог отличиться в двух матчах кряду. Шайба "Питтсбургу" стала для Овечкина уже 707-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще шаг - и Ови сравняется с Майком Гартнером, занимающим седьмое место в списке лучших снайперов Лиги за всю историю. Саша был близок к этому уже в игре с "пингвинами", но после его броска в третьем периоде шайба обстучала обе штанги ворот, но за линию так и не зашла. Зато Овечкин записал на свой счет голевую передачу, поучаствовав в комбинации на третий гол "Вашингтона". Правда, главную роль тут сыграл Кузнецов, выдавший шикарный пас Никласу Бэкстрему на пустые ворота. У Евгения два очка в этом матче: это его первые баллы в сезоне. Овечкин в трех матчах набрал 4 (1 гол+3 передачи) очка.

Впрочем, все это не помогло "Вашингтону" одержать победу. "Питтсбург" перевел матч в овертайм, а затем крепче оказался в серии буллитов. Российского болельщика тут может беспокоить тот факт, что при этом без очков остался один из лидеров команды Евгений Малкин, который вот уже три матча никак не отметится результативными действиями. К слову, такое с россиянином произошло впервые в карьере. Но доверимся наставнику "Пингвинз" Майку Салливану, который пока не видит проблемы: "Малкин очень много владел шайбой, значит, его игра на нужном уровне".

А вот какие слова Овечкина по поводу поражения "Вашингтона" приводит официальный сайт НХЛ: "Это лишь третья игра после перерыва длиной в несколько месяцев. Мы играли против очень хорошей команды. Мы пока просыпаемся и только начинаем понимать, что именно нам нужно делать".

В том же духе высказался и главный тренер "столичных" Питер Лавиолетт: "Некоторые вещи, которые мы делаем с шайбой, не ведут к тому, что мы направляемся и остаемся в зоне атаки. С этим надо разобраться. Но опять же еще рано. Это матч N 3. Мы продолжим работу".

Добавим, что следующий матч "Вашингтон" и "Питтсбург" проведут между собой уже этой ночью - в 03.30 мск.

Из других матчей игрового дня отметим победу "Флориды" над "Чикаго" - 5:2. У выигравшей команды матч пропускал самый высокооплачиваемый голкипер НХЛ Сергей Бобровский с формулировкой "не готов играть", которая нынче используется в том числе в случае, если игрок на карантине или болеет коронавирусом.