Почему производители откажутся от комплектных адаптеров питания

"Мы уверены, что постепенное удаление адаптеров питания и наушников поможет решить проблемы устойчивого потребления и снять дискомфорт, который испытывают потребители в связи с получением ненужных аксессуаров для новых смартфонов", - объяснил он.

По мнению руководителя Hi-Tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, отказ от адаптеров питания продиктован бизнес-мотивацией компаний. "Отказ от зарядок в комплекте - это возможность серьезно сэкономить на логистике и заодно немного повысить продажи фирменных аксессуаров, - рассказал он. - Если убрать зарядки сразу из всех смартфонов, финансовый эффект для компаний действительно заметен и значителен. При этом львиную часть негатива на себя уже приняла Apple, поэтому все остальные производители теперь могут быть смелее с такой непопулярной мерой".

Эксперт считает, что массового снижения цен для покупателей после отказа от комплектного зарядного устройства не предвидится. "Есть более весомые факторы для формирования стоимости устройств, особенно флагманских. Новая серия Galaxy S21 по сравнению с S20 в США действительно подешевела на $200, но в России она, наоборот, подорожала на 5-10 тысяч рублей (в зависимости от модели)", - продолжает Рябинин.

Специалист уверен, что для флагманов отказ от зарядки является не таким критичным, как для менее дорогих смартфонов. "Во-первых, в структуре топовой цены любой аксессуар занимает незначительную долю. Во-вторых, Samsung комплектует флагманские смартфоны зарядкой на 15-25W, тогда как 45W многие все равно докупали самостоятельно. Для моделей среднего класса и особенно низкого ценового сегмента потеря будет заметнее и болезненнее", - полагает он.

По словам Рябинина, сейчас наблюдается повышенный спрос на сторонние зарядные устройства в последние месяцы из-за пандемии и решения Apple. "Особенно популярны модели с поддержкой одновременной зарядки нескольких устройств 45-65W и с быстрой беспроводной зарядкой. В 2021 году это направление имеет все шансы стать одним из самых быстрорастущих в сегменте аксессуаров", - заключает эксперт.

С ним согласен и ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. "Для производителей это одновременно и забота об экологии, и вариант сэкономить на логистике, - говорит он. - Из-за отсутствия адаптера питания коробка с устройством получается значительно меньше, таким образом больше устройств помещается в контейнер, и транспортировка партии смартфонов на другой конец планеты выходит дешевле".