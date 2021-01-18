Попова: Четверть россиян имеет иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу уже имеют не менее четверти от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования. Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что исследования естественного, постинфекционного, иммунитета проводятся практически с начала пандемии. Всего на данный момент проведено более 160 тысяч обследований людей. "Уже можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельных вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным. В разных субъектах цифры людей с иммунитетом разнятся - это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная. Но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", - пояснила Попова.

Наиболее защищены естественным иммунитетом медицинские работники, работники торговли и транспорта. Это и понятно - медики с первого дня на передовой. И многие уже переболели. Не останавливалась работа и продовольственных магазинов и транспорта. Слабо защищены иммунитетом те, кто работает на производственных предприятиях. По словам Поповой, работа на этих предприятиях была организована с учетом методических рекомендаций и требований Роспотребнадзора, поэтому сотрудники на промышленных предприятиях гораздо меньше контактировали и меньше болели.