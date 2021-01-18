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Рубрика: Власть

Разлучать не станут

Породнившихся с россиянами иностранцев не выдворят по "административке"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
Иностранцев, имеющих близких родственников в России, не станут выдворять за некоторые провинности, предусмотренные КоАП и миграционным законодательством. Кроме того, им не аннулируют имеющиеся документы - разрешение на временное проживание или вид на жительство. Сейчас у МВД России есть основания аннулировать у иностранных граждан, совершивших неоднократно административные правонарушения, указанные разрешительные документы, а также запрещать им въезд в Россию.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Речь идет о правонарушителях, которые в течение одного года более двух раз привлекались к административной ответственности за посягательство на общественный порядок и общественную безопасность, незаконный оборот наркотических и психотропных средств, а также нарушали режим пребывания или трудовой деятельности в РФ.

Фото: Олег Рукавицын / Комсомольская правда
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Запрет выдворять таких правонарушителей, правда, только в том случае, если у них есть близкие родственники - граждане РФ (мать, отец, сестра, брат, жена, муж, дети) - содержится в законопроекте, подготовленном и внесенном заместителем председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Натальей Костенко.

Автор законодательной инициативы поясняет, что многих иностранцев выдворяют за совсем незначительные правонарушения. При этом не учитывается наличие у них семьи, состоящей из граждан РФ, постоянно проживающих в России.

"К нам обратился человек, получивший два штрафа за неправильную парковку и отсутствие детского кресла в автомобиле, и его за это лишили вида на жительство, - цитирует RT замруководителя Института стран СНГ Александру Докучаеву. - Он давно проживал тут с женой - гражданкой РФ, готовился получить паспорт, а его выслали из страны с запретом на въезд".

Многих мигрантов выдворяют за мелкие нарушения, хотя у них семьи из граждан России

"Верховный и Конституционный суды неоднократно указывали на то, что наказание должно быть соразмерным нарушению. Но сейчас за два перехода дороги в неположенном месте человека могут выслать на несколько лет из страны. Он уезжает, а его семья остается в России. После длительного расставания, скорее всего, он заведет себе другую семью и будет в другой стране работать и платить налоги. А расходы на его родственников возьмет на себя наше государство", - цитирует RT депутата Костенко.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Что же касается хранения и употребления наркотиков, - это административные правонарушения, по которым максимальная ответственность - штраф 5 тысяч рублей. И через год после его уплаты считается, что человек ему не подвергался. Раз государство предусматривает такую незначительную ответственность, значит, за этим правонарушением не следуют какие-то существенные социальные последствия. Важно, что мы не включаем в проект уголовные или серьезные миграционные правонарушения - только административные", - пояснила Костенко.

По ее словам, при обсуждении проекта на Общественном совете сотрудники миграционного главка МВД не высказали серьезных замечаний, кроме опасения, что одобрение инициативы может привести к увеличению числа фиктивных браков.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Административное законодательство Миграционный учет в России

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