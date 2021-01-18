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Рубрика: Экономика

Дело за малыми

Предприниматели и самозанятые смогут оформить кредит через цифровую платформу
Текст: Юлия Акиньшина, Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
На новой платформе по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) "Мой бизнес" оказано уже 45,3 тыс. услуг, а в личном кабинете зафиксировано 77,5 тыс. посетителей. Об этом рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова на заседании Комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП.
Малые предприятия в "одном окне" оформят кредит, оплатят налоги и получат консультацию юриста. Фото: iStock / Natee127 Малые предприятия в "одном окне" оформят кредит, оплатят налоги и получат консультацию юриста. Фото: iStock / Natee127
Малые предприятия в "одном окне" оформят кредит, оплатят налоги и получат консультацию юриста. Фото: iStock / Natee127

На платформе "Мой бизнес" предприятия могут решить свои финансовые, имущественные запросы, получить консультационные и образовательные услуги. Сейчас здесь собраны 197 услуг и мер поддержки.

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"Платформа должна стать универсальной, чтобы к ней могли подключаться и коммерческие сервисы. Прежде всего на бесплатной основе, но какие-то сервисы могут быть и платными, если будет запрос бизнеса", - рассказала Илюшникова.

Среди коммерческих сервисов, которые могут появиться в системе, она назвала банковские, юридические, бухгалтерские и другие услуги. Впоследствии на платформе добавят решения для ведения кадрового учета.

"Основными поставщиками таких услуг и данных будут являться кредитные организации - например, банки-партнеры, которые участвуют в госпрограммах льготного кредитования, образовательные платформы, которые уже сотрудничают с Корпорацией МСП и центрами "Мой бизнес" в регионах.

Представители МСП и самозанятые в 2021 году смогут оформить кредит через новую цифровую платформу предоставления услуг и дистанционного получения мер поддержки. Как сообщила Татьяна Илюшникова элементы сервисов по возможности подать заявку на получение кредитов именно с платформы уже внедряются. Можно будет не просто подать заявку, а отслеживать ее статус, отметила замглавы Минэкономразвития.

Кроме того, кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выдают уже 99 уполномоченных банков. В 2020 году по программе заключено свыше 17 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей, по которым выдано более 900 млрд рублей. Максимальный размер ставки по такому кредиту не должен превышать ключевую ставку Банка России более чем на 2,75%, таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых (ранее 8,5%).

Как ранее сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников, помимо снижения конечных ставок, правительство планирует закрепить в этой программе ряд антикризисных новаций, введенных с началом пандемии. Так, были упрощены требования к заемщику (исключено требование об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам), расширены возможности по рефинансированию кредитов, а также появилась возможность получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере торговли за счет включения возможности реализации подакцизных товаров.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
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По словам Илюшниковой, "корректировка программы по субсидированной ставке 8,5% в первую очередь направлена на расширение возможностей для заемщиков, повышение для них доступности кредитной поддержки за счет снижения конечной ставки".

Глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин считает, что широкий доступ МСП к льготным кредитам, а речь идет об объеме 1 триллион рублей ежегодно, т.е. 20% от всего портфеля кредитов МСП, - это не только крайне востребовано, но и будет иметь кумулятивный эффект для всего сектора малого бизнеса. Это понятная мера, которая в том числе заставит банки снижать другие ставки и по обычным кредитам. "Это приведет к росту инвестиционной активности предприятий, компании больше будут вкладывать в развитие и повышать зарплаты сотрудникам", - полагает он.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Господдержка малого бизнеса

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