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18 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)

Объявление о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры

Опубликован 18 января 2021 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. N 1640 "О премиях Правительства Российской Федерации в области культуры и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" Министерство культуры Российской Федерации и Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области культуры объявляет конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры:

- премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры;

- премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации;

- премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества;

- премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

Порядок представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области культуры опубликован на официальном сайте Минкультуры России (www.mkrf.ru) в разделе "Деятельность", рубрика "Конкурсы", вкладка "Премии Правительства Российской Федерации в области культуры".

Работы, материалы и документы кандидатов, оформленные в соответствии с Порядком представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области культуры, принимаются до 01 апреля 2021 г. включительно по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, М. Гнездниковский переулок, дом 7/6, г., стр. 1/2, г. Москва, 125993.