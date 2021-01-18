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18 января 2021 г.

Постановление правительства Приморского края от 15 января 2021 № 5-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2021 год"

Дата подписания 15 января 2021 г.
Опубликован 18 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава Приморского края, в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае на 2021 год:

на душу населения - 13 963 рубля;

для трудоспособного населения - 14 779 рублей;

для пенсионеров - 12 119 рублей;

для детей - 15 409 рублей.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый вице-губернатор Приморского края -председатель Правительства - Приморского края В.Г.Щербина



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